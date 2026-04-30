Il Bilbao Basket vince la FIBA Europe Cup per il secondo anno consecutivo

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Il Bilbao Basket (Surne Bilbao per motivi di sponsorizzazione) è stato incoronato per il secondo anno consecutivo nella FIBA Europe Cup, battendo il PAOK Atene (PAOK Mateco) con un punteggio complessivo di 162-153 dopo aver perso la gara d'andata 79-73 ma dominando la gara di ritorno, 74-89, giocata a Bilbao, con 10.000 tifosi locali e 600 tifosi greci.

Nel percorso verso la finale, il Bilbao ha sconfitto la squadra ungherese Falco Szombathely e il PAOK ha sconfitto la squadra spagnola UCAM Murcia. Questa competizione è stata creata dieci anni fa, sostituendo la FIBA EuroChallenge, ed è stata precedentemente vinta da due squadre tedesche, Fraport Skyliners e Ninner Chemnitz; una squadra polacca, Anwil Włocławek; una squadra turca, Bahçeşehir Koleji; una squadra israeliana, Ironi Nes Ziona; una squadra francese, Nanterre 92; e due squadre italiane, Dinamo Sassari e Reyer Venezia.

È il secondo titolo consecutivo per il Bilbao in questa competizione annuale di pallacanestro di secondo livello, praticamente la terza serie dopo l'Eurolega, che opera al di fuori della FIBA, almeno prima che arrivi l'NBA Europe e cambi di nuovo l'intero ecosistema del basket europeo...