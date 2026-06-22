Il biopic di Luca Guadagnino su Sam Altman passato dai grandi studi

Artificial di Luca Guadagnino, un biopic sul CEO di OpenAI Sam Altman con protagonista Andrew Garfield, era previsto per l'uscita all'inizio del 2027 da parte di Amazon MGM. Tuttavia, recentemente lo studio ha abbandonato il film, che sembrava una decisione improvvisa e strana, finché non si ricorda che qualche mese fa Amazon aveva annunciato un investimento di 50 miliardi di dollari in OpenAI.

Ora, Artificial sta cercando una nuova casa, ma viene scaricata dai grandi studi. Netflix, A24, Focus Features e Clockwork della Warner Bros. hanno tutti rifiutato di prendere in carico il film, secondo quanto riferito da Variety. Tuttavia, ci sono ancora alcuni studi interessati, con Mubi e Neon che si sarebbero interessati.

Perché gli studi, già in pace o sul punto di mettersi in alleanza con l'IA, dovrebbero cercare di evitare questo biopic sul nome più importante della tecnologia? Beh, forse non sorprende che Artificial non ritragga Altman nella luce migliore. Altman è apparentemente rappresentato come un bugiardo patologico, ed Elon Musk, che appare anch'egli nel film, è mostrato come antipatico.