Il blaster di Boba Fett in palio all'asta - potrebbe valere oltre un milione di dollari

Hai voglia di possedere un pezzo di storia del cinema? Questa è la tua occasione. Il blaster di Boba Fett de L'Impero colpisce ancora sarà messo all'asta all'inizio di dicembre a Londra. Ma è meglio portare un sacco di soldi poiché si stima che l'articolo in questione valga tra i 462.000 e i 924.000 dollari. Alcuni hanno addirittura ipotizzato che potrebbe fruttare oltre un milione di dollari nelle giuste circostanze.

Se siete interessati, vale la pena notare che l'asta si svolgerà a Londra. Ma se vuoi, le offerte possono essere fatte anche da casa e il tutto è organizzato da Propstore che ha una lunga storia nella consegna di cimeli cinematografici costosi e rari. Oltre al fucile di Boba Fett, ci sono altri classici del cinema in palio: il costume da elfo di Will Ferrell, i cappelli di Indiana Jones e il tempio maledetto e altri oggetti di scena di culto rendono l'asta un punto caldo per i collezionisti.

Vorresti il fucile blaster di Boba Fett sul tuo muro?