Il Bloober Team solleva il coperchio della rivelazione misteriosa: Layers of Fear 3 annunciato

Bloober Team è diventata nota come uno dei principali sviluppatori horror nel mondo dei videogiochi, conosciuta recentemente per titoli come Silent Hill 2 Remake, Cronos: The New Dawn e The Medium. Ma prima che questi progetti si concretizzassero, Bloober era già noto per la serie Layers of the Fear, a cui il team polacco tornerà finalmente dopo un decennio di assenza di essa.

Il misterioso conto alla rovescia della rivelazione che Bloober ha iniziato all'inizio del nuovo anno è giunto al termine e ha confermato che lo sviluppatore sta lavorando su Layers of Fear 3. Il franchise horror psicologico si sta ampliando con un nuovo capitolo importante che sarà accolto da una serie di progetti multimediali che faranno crescere ed evolvere ulteriormente la serie, sotto forma di libri e musica.

Le informazioni relative a Layers of Fear 3 sono attualmente piuttosto limitate, dato che tutto ciò che Bloober ha condiviso è un trailer cinematografico che potete vedere qui sotto, e anche qualche dettaglio extra che promette che un "incubo sta arrivando, più forte e più contorto che mai!" Bloober afferma anche che il trailer è pieno di segreti che devono essere decifrati dai fan più attenti.

Oltre a questo, il CEO Piotr Babieno ha condiviso una breve dichiarazione: "Layers of Fear è un franchise che nasce direttamente dal nostro cuore e una storia amata del Bloobers' Team. Quello che continuiamo a narrare da decenni, è stato il progetto che ha plasmato l'identità del nostro studio e ci ha messo sulla strada di creare esperienze horror psicologiche indimenticabili. Sono passati dieci anni, ma siamo lontani dall'essere l'ultima parola - ora stiamo rivelando qualcosa di nuovo nel franchise. Speriamo che possa piantare un seme di entusiasmo per i fan di questo titolo."

Guardando all'espansione multimediale, vedremo che la realizzerà alla fine del 2026, quando l'autrice Marta Bijan pubblicherà un romanzo horror ambientato nel mondo più ampio. E per quanto riguarda i piani di lancio per Layers of Fear 3, finora nulla è stato condiviso.