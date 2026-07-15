Il Blue Beetle di Xolo Maridueña tornerà in Man of Tomorrow

HQ

Xolo Maridueña sta tornando nel DCU e interpreterà nuovamente il personaggio di Blue Beetle nel prossimo film Man of Tomorrow. Il sequel di Superman sta già raccogliendo un cast ricco di stelle, con Millie Alcock che torna nel ruolo di Supergirl, Adria Arjona che assume un ruolo sconosciuto al momento della stesura, e naturalmente anche Rachel Brosnahan, Nicolas Hoult e David Corenswet che riprendono i loro ruoli.

Ora, Variety riporta che possiamo aggiungere Blue Beetle al mix. Nel 2023, quando uscì il film Blue Beetle, James Gunn e Peter Safran dissero che Blue Beetle era il primo personaggio DCU per il loro nuovo universo, con Superman come primo film. Fu confermato che Xolo Maridueña sarebbe tornato nel ruolo; Era solo questione di tempo.

Non sappiamo quanto sarà importante il ruolo del Blue Beetle nel prossimo film Man of Tomorrow. Dipende tutto da quanta attenzione riceverà nel nuovo DCU. Se dovesse fare di nuovo uno spin-off e avere un suo film da solista, speriamo di vedere più di una breve apparizione cameo.