Il Bologna vince la Coppa Italia contro il Milan, primo trofeo importante dal 1974

Sorpresa nella finale di Coppa Italia: il Bologna ha sconfitto il Milan 1-0, ponendo fine a 51 anni di siccità di trofei importanti per il club. Il Bologna FC 1909 vinse la Coppa Italia per l'ultima volta nel 1974. Hanno sette scudetti, ma il più recente risale al 1964.

Il club non è riuscito a vincere tornei importanti per cinque decenni, quindi questa vittoria sul Milan (un club molto più titolato, tra cui 19 titoli di Serie A, il più recente nel 2022, cinque Coppe, la più recente nel 2003, e ovviamente sette Champions League/Coppe dei Campioni, la più recente nel 2007) sarà un momento storico per ogni rossoblù, un'impresa simile raggiunta dal Newcastle alla EFL Cup a marzo, sconfiggendo il Liverpool.

È anche la prima volta che una squadra diversa da Juventus, Inter, Napoli e Lazio vince la Coppa dal 2008.

Dan Ndoye è stato l'autore dell'unico gol della partita, e regala all'allenatore Vincenzo Italiano, che ha perso tre finali con la Fiorentina, il suo primo trofeo importante. E, cosa molto importante, assicura un posto in Europa League al Bologna il prossimo anno. Il Milan, ottavo in Serie A (subito dietro al Bologna) potrebbe non giocare nelle competizioni europee il prossimo anno: bisognerebbe piazzarsi almeno sesto per qualificarsi alla Conference League, e mancano solo due giornate alla fine.