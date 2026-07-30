Il bonus boss EA è aumentato di 30 milioni di dollari dopo i licenziamenti in Battlefield, grazie al successo del gioco

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Anche dopo che Battlefield 6, Skate ed EA Sports FC hanno raggiunto vari obiettivi fissati dal loro editore, sembra che non tutto sia abbastanza per far lavorare tutti su uno dei franchise più grandi di EA. Nonostante ciò, i dirigenti dell'azienda sono stati premiati con milioni di dollari in premi azionari e bonus.

Come ha notato Eurogamer, nessuno sembra fare meglio del CEO di EA Andrew Wilson, che ha vinto un bonus di 38,7 milioni di dollari nell'ultimo anno finanziario, rispetto agli 8 milioni dell'anno precedente. Il CFO di EA, Stuart Canfield, ha ricevuto circa 11,3 milioni di dollari, Laura Miele - presidente dell'azienda - ha ottenuto un bel bonus di 13,7 milioni di dollari, la chief people officer Mala Singh ha ricevuto 8,3 milioni e il chief legal officer Jacob Schatz ha portato a casa 8,4 milioni di dollari.

Significa forse che alla fine dell'anno fiscale Wilson ha aperto una valigetta piena di banconote da dollaro? No, né ha semplicemente spostato uno slider sullo schermo del computer per darsi un enorme bonus mentre altri in azienda sono stati licenziati. Online, si è discusso molto del bonus di Wilson, con molti che hanno sottolineato che, sebbene Wilson potesse essere al comando dato che Battlefield 6 aveva successo e alcuni membri del team venivano licenziati, il suo compito è principalmente quello di offrire valore agli azionisti, cosa che è stata raggiunta.

Un aumento di 30 milioni di dollari in un bonus sembra ridicolo? Sì. Ha senso che le persone a capo di un'azienda di successo prendano la fetta più grande di torta da quel successo? Anche sì. Tuttavia, questo non impedirà ad alcuni di avere un sapore amaro quando vedranno quanto Wilson e compagni guadagnano, dato che i lavoratori che hanno contribuito a realizzare questi giochi di successo si ritrovano senza lavoro.