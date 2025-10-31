Il boom dei giochi Linux è reale: il 90% dei giochi Windows ora gira sulla piattaforma

HQ

Il gioco su Linux è stato a lungo una sorta di progetto. Un paradiso per i geek. Almeno è così che dice il proverbio. E anche se è migliorata molto negli ultimi anni, la piattaforma ha ancora l'immeritata reputazione di essere complicata e scomoda quando si tratta di giocare effettivamente.

Ma la verità è che le cose non sono solo migliorate; L'intero paesaggio si è trasformato. Gran parte di questo, ovviamente, è dovuto a Proton e WINE, ma non ultimo, a Steam Deck.

Infatti, secondo alcune nuove statistiche, quasi il 90% di tutti i giochi Windows ora gira su Linux. Il che, ovviamente, è fantastico considerando il fatto che Windows 10 è una bomba a orologeria per quanto riguarda la sicurezza e che molti utenti non vogliono o non possono eseguire l'aggiornamento a Windows 11.

Anche se vale la pena notare che non tutto è rose e fiori. Devi aspettarti alcuni ostacoli sulla strada e un paio di giochi multiplayer davvero grandi e popolari là fuori si rifiutano ancora di supportare Linux per qualche stupido motivo.

Tuttavia, se ti piacciono il giocatore singolo e gli indie, allora Linux è più praticabile e capace che mai. Quindi, se sei pronto per qualcosa di nuovo o vuoi semplicemente liberarti da Microsoft. Ora è il momento, e le cose non potranno che migliorare da qui.

Stai giocando su Linux?