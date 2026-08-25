Il boom delle energie rinnovabili negli Stati Uniti nonostante l'opposizione del governo

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Nonostante i tentativi del governo degli Stati Uniti di rallentare la produzione di elettricità a zero emissioni, sembra che i numeri stiano cambiando rapidamente dai combustibili fossili e verso le rinnovabili, secondo Arstechnica.

La domanda in costante aumento di elettricità da fonti come i data center, unita all'aumento vertiginoso dei prezzi dei combustibili fossili a causa della guerra in Iran, sta portando alla costruzione di sempre più parchi solari ed eolici. Finora quest'anno, la produzione di elettricità rinnovabile è aumentata del 25% rispetto al 2024. Per fare un confronto, questo equivale all'intera produzione di elettricità della Turchia. Sebbene il governo abbia tentato di fermare l'espansione pianificata, questi sforzi sono stati spesso bloccati in tribunale.