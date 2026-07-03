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Il boom dell'IA ha rilanciato l'industria della memoria NAND in difficoltà e ha aumentato il valore di Kioxia di sette volte

L'azienda, precedentemente nota come Toshiba Memory, è passata dal restare a galla a malapena a superare Toyota in termini di capitalizzazione di mercato.

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Kioxia, il produttore di chip con sede a Kitakami (Giappone), ha tenuto oggi una cerimonia nella sua fabbrica per celebrare la ripresa del suo business e la rapida crescita del prezzo delle sue azioni, trainata dal boom degli investimenti in IA.

Il prezzo delle azioni dell'azienda è salita di sette volte finora nel 2026, e attualmente ha una capitalizzazione di mercato superiore a 250.000 milioni di dollari, superando persino Toyota Motor.

Kioxia, precedentemente nota come Toshiba Memory, è stata l'azienda che ha inventato la memoria flash NAND negli anni '80, il cui prezzo era crollato fino al 2024. Con l'ascesa dell'IA e la domanda di chip di memoria DRAM, la domanda di memoria NAND è ora aumentata alle stelle, e Kioxia rappresenta praticamente tutta questa domanda. Secondo il rapporto Reuters, Kioxia è di due a quattro anni avanti rispetto ai suoi rivali in termini di prestazioni della memoria NAND e consumo energetico.

Il Giappone intende replicare il miracolo economico del secolo scorso in questa nuova era dell'IA, e lo scorso marzo il governo del Primo Ministro Sanae Takaichi ha annunciato l'obiettivo di cinque volte le vendite di chip prodotti internamente entro il 2040.

Il boom dell'IA ha rilanciato l'industria della memoria NAND in difficoltà e ha aumentato il valore di Kioxia di sette volte

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