Il boom dell'IA ha rilanciato l'industria della memoria NAND in difficoltà e ha aumentato il valore di Kioxia di sette volte

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Kioxia, il produttore di chip con sede a Kitakami (Giappone), ha tenuto oggi una cerimonia nella sua fabbrica per celebrare la ripresa del suo business e la rapida crescita del prezzo delle sue azioni, trainata dal boom degli investimenti in IA.

Il prezzo delle azioni dell'azienda è salita di sette volte finora nel 2026, e attualmente ha una capitalizzazione di mercato superiore a 250.000 milioni di dollari, superando persino Toyota Motor.

Kioxia, precedentemente nota come Toshiba Memory, è stata l'azienda che ha inventato la memoria flash NAND negli anni '80, il cui prezzo era crollato fino al 2024. Con l'ascesa dell'IA e la domanda di chip di memoria DRAM, la domanda di memoria NAND è ora aumentata alle stelle, e Kioxia rappresenta praticamente tutta questa domanda. Secondo il rapporto Reuters, Kioxia è di due a quattro anni avanti rispetto ai suoi rivali in termini di prestazioni della memoria NAND e consumo energetico.

Il Giappone intende replicare il miracolo economico del secolo scorso in questa nuova era dell'IA, e lo scorso marzo il governo del Primo Ministro Sanae Takaichi ha annunciato l'obiettivo di cinque volte le vendite di chip prodotti internamente entro il 2040.