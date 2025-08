Il boss della McLaren elogia la battaglia tra Norris e Piastri: "È stata una gara ferma e leale"

HQ

Il Gran Premio d'Ungheria si concluse allo stesso modo delle tre gare precedenti, con una doppietta della McLaren. Questa volta è stato Lando Norris a conquistare i 25 punti, riducendo ulteriormente il divario tra i due "Papaya": Piastri è a 284 punti, Lando Norris a 275 punti, con Max Verstappen a 187 punti (sempre podio, il che significa che è legalmente a pari merito con la Red Bull). Entrambi i compagni di squadra hanno combattuto un'intensa battaglia negli ultimi giri di gara, ma ognuno ha utilizzato una strategia diversa pur essendo nella stessa squadra: Norris ha effettuato un solo pit-stop, mentre Piastri si è fermato due volte.

Questo si è rivelato fondamentale per Norris, poiché anche con un solo cambio di gomme, Piastri non è riuscito a superarlo nello stretto e tortuoso Hungaroring, una pista che alcuni paragonano a Monaco per la difficoltà di sorpasso. Andrea Stella, team principal della McLaren, ha negato di essere in vantaggio su qualsiasi pilota (due soste dovrebbero teoricamente essere una strategia migliore, ma il rischio della strategia a una sosta ha dato i suoi frutti per Norris).

Invece, ha detto che "questo fa parte delle corse". "Come McLaren Racing, vogliamo dare grandi corse alla Formula 1", ha detto, tramite Motorsport. "Vogliamo dare ai nostri due piloti la possibilità di utilizzare, esprimere il loro talento, perseguire le loro aspirazioni, il loro successo personale, e questo deve avvenire entro i limiti dell'interesse della squadra e della correttezza, della sportività e del rispetto reciproco".

Si è parlato molto del conflitto di interessi tra due compagni di squadra che si contendono il prestigioso titolo piloti, ma Stella finora è "molto orgoglioso di come Lando e Oscar vanno a correre". "Quella è stata una gara ferma e leale. Era sicuramente all'interno dei nostri principi. Penso che questo sia un ottimo modo per onorare le corse di Formula 1. Questi sono i valori della McLaren".

All'inizio della pausa estiva, solo nove punti separano i due piloti, con quasi le stesse possibilità di ognuno di loro di rivendicare il titolo, e nessun altro si avvicina a eguagliarli quest'anno.