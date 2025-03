Il boss della Red Bull protegge Liam Lawson dopo "un paio di gare difficili" e non parla di speculazioni

HQ

Liam Lawson, il sostituto di Sergio Pérez alla Red Bull, ha ottenuto una rapida promozione nel team principale della Red Bull da pilota di riserva per la seconda squadra della Red Bull, nonostante fosse meno esperto di Yuki Tsunoda, cosa che ha sorpreso alcuni fan. E dopo due gare, Lawson non ha ancora trovato la sua strada: zero punti nei primi due Gran Premi, finendo 15 in Cina (poi promosso a 12 dopo le tre squalifiche).

Ma Christian Horner, il capo del team Red Bull, dice a Formula1.com hanno il dovere di proteggerlo: "È un ragazzo giovane, abbiamo il dovere di prenderci cura di lui. Faremo del nostro meglio per supportarlo", dicendo che è ancora un pilota molto capace che "per qualsiasi motivo, non lo stiamo vedendo in grado di farlo al momento".

Tuttavia, non ha smentito le voci di una sua sostituzione prima del GP del Giappone, probabilmente per Tsunoda, per risparmiare qualche possibilità alla Red Bull di salire nel Campionato Costruttori (sono terzi con 36 punti, dietro alla Mercedes con 57 e alla McLaren con 78, tutto grazie a Max Verstappen). "Penso che al momento sia tutto puramente speculativo". Ha spiegato che il loro obiettivo in Cina, dove Lawson è partito dai box, era quello di ottenere dati dalle sue prestazioni su 56 giri. "Lo porteremo via, lo daremo un'occhiata e come gruppo faremo del nostro meglio per sostenerlo".