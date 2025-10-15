Il boss dell'Aston Martin crede che Fernando Alonso sarà ancora attivo nel 2027: "la sua età è un punto di forza"

HQ

Il pilota di Formula 1 Fernando Alonso, che ha recentemente festeggiato i 20 anni dal suo primo Campionato del Mondo di Formula 1, ha recentemente lasciato intendere che il suo ritiro potrebbe essere vicino e potrebbe arrivare già il prossimo anno se riuscirà ad aiutare l'Aston Martin a diventare una squadra competitiva.

Tuttavia, nulla è stato ancora deciso e il boss dell'Aston Martin Andy Cowell è rimasto sorpreso dalle voci, affermando di non aver sentito nulla di un ritiro del pilota spagnolo di F1 alla fine della stagione 2026.

"Non ho avuto alcuna conversazione con lui su questo. Le sue conversazioni con me nell'ultimo anno sono state tutte incentrate sul 2026", ha detto Cowell in una dichiarazione a Motorsport. "Immagino che Fernando stia pensando alla fine del 2026 e a cosa fare, ma stiamo solo spingendo al massimo per assicurarci di essere nel miglior posto possibile per il 2026, il 2027 e oltre. Fernando ha dimostrato di essere un concorrente fenomenale".

"L'età non sembra essere un problema per lui. La sua età sembra essere un punto di forza!", ha detto Cowell, entusiasta dei cambiamenti nei regolamenti della Formula 1 del prossimo anno che potrebbero portare a una tabula rasa per tutte le squadre e alla possibilità per Aston Martin di fare un passo avanti e diventare una vera squadra competitiva insieme a McLaren, Red Bull, Mercedes o Ferrari, con il lavoro dell'ingegnere Adrian Newell, assunto l'anno scorso ma autorizzato a lavorare solo quest'anno.

Fernando Alonso, 44 anni, ha partecipato a 419 Gran Premi, più di chiunque altro nella storia, ma non vince una gara dal 2013 (218 Gran Premi senza vittoria). Pensi che sarà in grado di aggiungere la sua 33esima vittoria nel 2026... O nel 2027?