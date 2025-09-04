Il boss di Atari sogna di essere rimasterizzato con Snatcher di Kojima e Panzer Dragoon Saga in cima alla lista

HQ

Ci sono tonnellate di remaster e remake là fuori in questo momento con altri in arrivo, alcuni molto ben giustificati e altri che sembrano prese di denaro completamente inutili. In un'intervista con VGC, il capo di Atari Wade Rosen ha parlato un po' di remaster e ha anche colto l'occasione per nominare i giochi a cui vorrebbe dare nuova vita - e pensiamo che molti di voi annuiranno in accordo:

"Se mai avessimo la possibilità di lavorare su Panzer Dragoon, Saga o Ogre Battle o Snatcher o qualcosa del genere... Voglio dire, non so se andrebbe bene, ma probabilmente lo spingerei avanti e mi assicurerei di farlo solo perché mi piacerebbe lavorare su uno di quelli".

Panzer Dragoon Sag a è spesso considerato il miglior gioco pubblicato per la console Saturn di Sega e, a differenza dei suoi due predecessori sparatutto, era un puro gioco di ruolo con missioni secondarie, combattimenti a turni e livellamento. È stato sviluppato come un progetto da sogno e mancava completamente di un focus mainstream, e dargli una seconda possibilità sarebbe un risultato culturale di prim'ordine, dato che tragicamente poche persone ci hanno giocato.

Ogre Battle, d'altra parte, era grande negli anni '90 e offriva un approccio più strategico al gioco di ruolo. Ci sono cinque giochi della serie, nessuno dei quali è stato pubblicato in Europa quando è stato rilasciato per la prima volta (ma da allora sono stati inclusi in raccolte, servizi di abbonamento e riedizioni). Infine, abbiamo Snatcher, un'avventura cyberpunk sviluppata dallo stesso Hideo Kojima. Inizialmente è stato rilasciato solo in Giappone nel 1988 per console che erano a malapena disponibili in Europa (MSX2 e PC-8801), ma è stato successivamente portato su Mega-CD, seguito da PlayStation e Saturn.

Tutti questi titoli sono capolavori, molto interessanti e praticamente sconosciuti alla maggior parte delle persone, quindi speriamo che Rosen ottenga ciò che vuole. Tuttavia, è consapevole che non si tratta solo di progetti di passione; Hanno anche bisogno di rilasciare titoli più commercialmente validi:

"Ma tutto deve essere in equilibrio. Se questa azienda diventasse semplicemente del tipo 'su quali giochi vuole lavorare Wade?', non staremmo in giro troppo a lungo".

Un esempio di ciò che intende è l'imminente Mortal Kombat: Legacy Kollection (di cui abbiamo una nuovissima anteprima qui). Qui, dice, passione e potenziale successo commerciale si fondono:

"Dove possibile, l'obiettivo finale è sempre quello di provare a fare qualcosa che ci appassiona davvero molto e che abbia una grande redditività commerciale. Penso che un buon esempio di ciò sia Mortal Kombat: Legacy Kollection, giusto? Le persone si sono unite e hanno fatto domanda per far parte di Digital Eclipse per lavorare a quella serie. Non è qualcosa che abbiamo accettato con riluttanza, la gente è così entusiasta di questo. E sì, pensiamo che avrà una forte redditività commerciale".

Un difficile gioco di equilibri, in altre parole, o come dice lui stesso:

"Se sei guidato solo dai numeri, schiaccia lo spirito dell'azienda. Se sei guidato solo dalla passione, beh, spesso non hai un'azienda".

Indipendentemente da ciò, teniamo le dita incrociate per le rimasterizzazioni di Panzer Dragoon Saga, Ogre Battle e Snatcher: è davvero ora che più persone si divertano.