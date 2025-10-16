Il boss di Tekken piange profondamente la perdita del suo amico, Tomonobu Itagaki

HQ

Perdere qualcuno vicino a te, soprattutto se era qualcosa che non ti aspettavi, può essere un colpo che richiede molto tempo per venire a patti e lascia una profonda impressione su di te. Se sei giovane e fortunato, potresti non aver ancora avuto a che fare con questo, ma con il passare del tempo e della vita, ci saranno giorni difficili in cui dovrai dire addio frettolosamente (come potrebbe essere altrimenti?) ai tuoi cari, ai familiari e ai colleghi di lavoro. Inoltre, alle persone che ammiri, anche quando eravate "rivali". Questo è quello che è successo oggi al boss della serie Tekken Katsuhiro Harada quando ha appreso della scomparsa del creatore di Dead or Alive Tomonobu Itagaki, suo amico.

Le reazioni iniziali di quasi incredulità sono state seguite dalla tristezza di Harada, ricordando le sue ultime conversazioni con Igataki, così come il messaggio che il defunto creatore di DOA e reboot del 2004 del franchise di Ninja Gaiden ha lasciato sul suo profilo Facebook questa mattina:

"È difficile da credere, ma Itagaki-san... Il mio ultimo studente dell'università e il mio rivale come creatore è morto.

"L'ultimo messaggio che ho ricevuto da lui è stato:

Andiamo a bere. Facciamo presto un po' di rumore!"

Pensare che se n'è andato a soli 58 anni...

Sì, tutti muoiono prima o poi... È inevitabile.

Ma tu... Non è un po' troppo presto?

Non hai detto che un giorno mi avresti sconfitto?

Non sei venuto al mio matrimonio, indossando la tua solita giacca di pelle nera e gli occhiali da sole,

e chiamarmi tuo compagno d'armi?

Non mi hai detto di venire da te ogni volta che mi trovavo nei guai?

Non ho mai avuto nemmeno la possibilità di consultarti su nulla.

Onestamente... Sono davvero depresso.

—Il messaggio finale di Itagaki (traduzione in inglese)—

Parole che mi lascio alle spalle

La fiamma della mia vita sta finalmente per spegnersi.

Se questo messaggio è stato pubblicato, significa che è arrivato il momento. Non sono più in questo mondo.

(Questo post finale è stato affidato a una persona a me cara.)

La mia vita è stata una serie di battaglie. E ho continuato a vincere.

So di aver causato problemi a molti lungo la strada.

Ma ho seguito le mie convinzioni e ho combattuto fino alla fine.

Non ho rimpianti.

C'è solo una cosa che mi pesa: sono profondamente dispiaciuto per tutti i miei fan di non essere riuscito a portarvi un nuovo lavoro. Lo sono davvero.

È proprio così.

Così va.

Tomonobu Itagaki"

Harada e Itagaki si sono incontrati per la prima volta all'inizio degli anni '90, quando si sono incontrati per coincidenza allo stesso tavolo per cena in un ristorante di Shinjuku dopo un evento di gioco. Sembra un aneddoto minore, ma pare che quella notte possa essere stata il seme per lo sviluppo di quelli che sarebbero diventati i successivi titoli d'azione di Bandai Namco. Quell'amicizia si è evoluta, ha attraversato alti e bassi e alla fine si è ripresa nel 2008. Da allora, i due sviluppatori hanno mantenuto un'amicizia di lunga durata che oggi è stata interrotta. Onestamente, e a parte il messaggio emotivo che Harada ha lasciato sui social media, vale la pena leggere il suo ampio articolo pubblicato su X, che ci dà una buona visione di come erano le strategie promozionali e di game design in Giappone negli anni '90 e 2000.