Il botteghino statunitense è sulla buona strada per superare i 10 miliardi di dollari quest'anno

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Siamo finalmente tornati? Dopo anni in cui le persone sono state abituate a restare ad aspettare l'uscita digitale, sembra che il 2026 possa essere l'anno in cui il botteghino statunitense riprenderà il suo piedi, dato che quest'anno è sulla buona strada per raggiungere i 10 miliardi di dollari, una cifra che non si vedeva dai tempi pre-pandemia.

Secondo Variety, c'è un senso di ottimismo all'interno di Hollywood. Il CEO di IMAX, Richard Gelfond, riceve chiamate ovunque riguardo a persone che vogliono biglietti per vedere L'Odissea, e Seth Rogen crede che i dirigenti degli studi siano di nuovo pieni di fiducia. "Ho costantemente conversazioni con i capi degli studi, e si percepisce un ottimismo che non provano da molto tempo. Mi ricorda un po' di più come ci si sentiva quindici anni fa, nel senso che c'è la convinzione che possano vincere di nuovo," ha detto.

Il 2026 in particolare ha visto una notevole svolta rispetto alle tendenze precedenti. I film di supereroi non sono più le vite che erano un tempo, e sebbene ci sia ancora molta attesa per Spider-Man: Brand New Day e Avengers: Doomsday, non c'è garanzia che saranno subito successi da miliardi di dollari. Invece, i successi si trovano in storie più originali, come Ossessione di Curry Barker o l'adattamento di Odyssey di Christopher Nolan. Se Hollywood imparerà le giuste lezioni dalle tendenze recenti, forse vedremo un continuo ritorno alla forma per il botteghino nel 2027 e oltre.