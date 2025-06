Il Bracket Stage MSI 2025 è bloccato

HQ

Due squadre sono già state eliminate dal 2025 Mid-Season Invitational per League of Legends. Il Play-In Stage è nei libri e questo significa che sia Furia che GAM Esports prenderanno i primi voli per tornare a casa, il tutto mentre G2 Esports e Bilibili Gaming sopravvivono per vivere un altro giorno nel Bracket Stage.

L'evento internazionale che si sta svolgendo a Vancouver, in Canada, e durerà fino al 12 luglio, ora ha solo otto squadre rimaste in vita e stando così le cose, sappiamo come queste otto siano state inserite nel tabellone a doppia eliminazione Bracket Stage.

Allo stato attuale, il primo turno di incontri è il seguente:



Gen.G Esports contro G2 Esports



La leggenda di chiunque contro FlyQuest



KOI contro Bilibili Gaming



CTBC Flying Oyster contro T1



Il resto del tabellone può essere visto di seguito, con il finale che porta fino al gran finale di domenica prossima, quando viene determinato un vincitore, con questa squadra che riceve $ 500.000 in premi in denaro e uno slot diretto a Worlds 2025.