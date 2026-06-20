Il Brasile conferma che Raphinha ha subito un infortunio muscolare: quante partite di Coppa del Mondo potrebbe perdere

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Il Brasile ha finalmente vinto la Coppa del Mondo con un 3-0 contro Haiti, diventando leader del Gruppo C, con 4 punti, gli stessi punti del Marocco, ma con una differenza reti migliore grazie a Matheus Cunha e Vinícius Jr. Purtroppo, ci sono state brutte notizie per la canarinha, poiché Raphinha ha lasciato la partita prima dell'intervallo, venendo sostituito da Rayan al 38° minuto, soffrendo un po' di disagio.

Ora, la Confederazione Brasiliana di Calcio ha rilasciato una dichiarazione confermando che l'ala ha subito un infortunio muscolare nella parte posteriore della coscia destra. "Il giocatore seguirà un protocollo di trattamento intensivo, monitorato dalla squadra medica della Nazionale brasiliana, con l'obiettivo di guarire e riprendere le attività il più rapidamente possibile".

La CBF non ha riportato un tempo stimato di recupero, ma secondo GeGlobo, Raphinha è sicuramente escluso per la terza partita della fase a gironi contro la Scozia giovedì 25 giugno e mancerebbe anche gli ottavi di finale. Il possibile ritorno di Raphinha sarebbe negli ottavi di finale, tra due settimane, se la squadra continuerà a competire.

Raphinha ha subito continui problemi fisici nella scorsa stagione con il Barcellona, rimanendo fuori per più di tre mesi in totale e saltando 23 partite, secondo GeGlobo. Questo infortunio, che potrebbe porre fine alla sua corsa ai Mondiali, rappresenta un duro colpo per il giocatore il cui futuro nel club catalano non è del tutto chiaro, avendo ricevuto offerte dalla Saudi Pro League.