Il bravo ragazzo locale Nazgûl si schianta contro una gara di sci alle Olimpiadi: è "testardo ma molto dolce"

Uno degli aneddoti più teneri dei Giochi Olimpici Invernali del 2026 è avvenuto mercoledì mattina, durante le qualificazioni per la gara a squadre femminile, quando un ospite indesiderato a quattro zampe è entrato nel circuito sciistico vicino al traguardo e ha corso in giro, annusando il sedere degli sciatori esausti, che non potevano credere ai loro occhi.

Questo bellissimo cane è apparso dalle telecamere ovunque e lo ha seguito prima di essere eliminato. Per fortuna non ci sono stati incidenti, e tutti sembravano divertiti e contenti, nonostante il chiaro rischio per la sicurezza che un grosso cane libero avrebbe potuto rappresentare per gli sciatori se fosse apparso in un altro punto del circuito.

Infatti, l'account ufficiale delle X Olympics ha pubblicato alcune immagini e un messaggio leggero... ma l'ha cancellato pochi minuti dopo, forse rendendosi conto della loro grande irresponsabilità e della minaccia che un cane del genere avrebbe potuto rappresentare.

Secondo NPR, il cane si chiama Nazgûl, è un Wolfdog cecoslovacco di due anni ed è "testardo ma molto dolce", secondo i proprietari anonimi.

"Stamattina piangeva più del solito perché ci vedeva uscire — e penso che volesse solo seguirci. Cerca sempre le persone", hanno detto i proprietari, parenti di un ufficiale dell'evento.

"Potrebbe davvero costare a qualcuno le medaglie", disse uno sciatore sorpreso dal cane

Tena Hadzic, una sciatrice croata di 21 anni, ha incontrato il cane durante il suo viaggio verso il rettilineo finale e ha detto che lui ha scelto di non fare nulla, "perché forse potrebbe attaccarmi, mordermi." Ha detto che vedere il cane le ha fatto perdere qualche secondo. "Non è un grosso problema, perché non combatterò per medaglie o cose importanti, ma se succedesse in finale, potrebbe davvero costare a qualcuno le medaglie, o un risultato davvero buono."