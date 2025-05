Il britannico Starmer inasprisce le regole sull'immigrazione a causa della crescente pressione di Farage

HQ

Le ultime notizie sul Regno Unito . In risposta alle crescenti pressioni del partito anti-immigrazione Reform UK di Nigel Farage, Keir Starmer ha svelato politiche migratorie più severe, tra cui attese più lunghe per l'ammissibilità al welfare e requisiti di visto più severi.

Il governo ha anche annunciato piani per aumentare gli standard di lingua inglese e limitare i visti per lavoratori qualificati ai laureati, con disposizioni specifiche per i professionisti ad alta domanda. Nel frattempo, alcuni hanno sollevato preoccupazioni sul potenziale impatto sul mercato del lavoro.