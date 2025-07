Il British Open prende il via oggi con Rory McIlroy salutato come il favorito locale in Irlanda del Nord L'ultimo major di golf dell'anno termina questa domenica.

HQ Il calendario golfistico prosegue questo fine settimana con il British Open, noto anche semplicemente come "The Open", il più antico Major di golf, giunto alla sua 153esima edizione, che si svolge al Royal Portrush Golf Club in Irlanda del Nord. I campionati dureranno da giovedì 17 luglio a domenica 20 luglio, con l'azione che inizierà questa mattina con il golfista irlandese Padraig Harrington, due volte campione agli Open, il danese Nicolai Hojgaard e l'irlandese Tom McKibbin. Tre dei favoriti, il campione in carica Xander Schauffele dagli Stati Uniti, JJ Spaun, l'ultimo vincitore degli US Open, e lo spagnolo Jon Rahm, giocheranno anche giovedì mattina. Ma certamente il golfista che attirerà più sguardi da parte degli spettatori sarà il favorito locale, Rory McIlroy dell'Irlanda del Nord, che ha vinto l'ultima volta l'Open nel 2014, ma dopo undici anni di siccità, ha completato il Grande Slam della carriera all'inizio di quest'anno ad Augusta. Debutterà giovedì pomeriggio, contro Tommy Fleetwood e Justin Thomas. world_pictures / Shutterstock