Il buco nero mangia-stelle scatena il brillamento più potente mai registrato

Gli astronomi hanno rilevato il brillamento più energetico mai osservato da un buco nero supermassiccio, dopo che ha distrutto e divorato una stella massiccia che si era avvicinata troppo.

Al suo apice, il brillamento era 10 trilioni di volte più luminoso del Sole, secondo uno studio pubblicato martedì su Nature Astronomy. L'evento si è verificato a circa 11 miliardi di anni luce di distanza, innescato da un buco nero circa 300 milioni di volte la massa del nostro Sole.

"Sembra ragionevole che sia stato coinvolto in una collisione con un altro corpo massiccio nella sua orbita originale, che essenzialmente lo ha fatto cadere", ha detto l 'astronomo del Caltech Matthew Graham, autore principale dello studio.

Una colossale alimentazione cosmica

La gravità del buco nero ha allungato la stella condannata in un sottile flusso di gas, un processo che gli scienziati chiamano "spaghettificazione ". Mentre il materiale si muoveva a spirale verso l'interno, si è riscaldato ed ha emesso un'immensa esplosione di energia, creando il brillamento da record.

I ricercatori stimano che la stella fosse compresa tra 30 e 200 volte la massa del Sole, rendendola insolitamente grande. Stelle di quelle dimensioni sono estremamente rare e di breve durata, ha detto K.E. Saavik Ford, co-autore e astronomo presso la City University di New York.

"Stelle così massicce sono straordinariamente rare, sia perché le stelle più piccole nascono più spesso sia perché le stelle molto massicce vivono vite molto brevi". Ha spiegato Ford. Il brillamento si è illuminato di un fattore di 40 prima di raggiungere il picco nel giugno 2018, e rimane visibile, anche se lentamente svanisce. Gli scienziati si aspettano che l'intero processo duri circa 11 anni.