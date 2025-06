Il Budapest Pride si trasforma in una protesta di massa antigovernativa

HQ

Le ultime notizie sull'Ungheria . Quello che era iniziato come un evento Pride vietato si è rapidamente trasformato in una delle più grandi manifestazioni antigovernative degli ultimi anni, tenutasi durante il fine settimana in opposizione al primo ministro ungherese Viktor Orbán.

Sventolando bandiere arcobaleno e cantando per l'uguaglianza, una folla di circa 100.000 persone ha riempito il centro di Budapest per protestare contro la repressione in corso del primo ministro ungherese Viktor Orbán sui diritti LGBTQ+ e le libertà democratiche.

Una petizione che chiede alle forze dell'ordine di revocare il divieto ha raccolto più di 120.000 firme da avvocati di 73 paesi, esortando i funzionari a respingere questa legislazione, ritenuta la prima del suo genere nella storia recente dell'Unione europea.