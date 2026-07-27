Il bullismo è adattato all'epoca moderna nell'adattamento Carrie di Mike Flanagan

L'adattamento Carrie di Mike Flanagan non è un remake 1:1 né del film originale del 1976, né del romanzo omonimo di Stephen King. Segue una ragazza con abilità soprannaturali che si ritrova bullizzata dai compagni di classe quando finalmente entra al liceo. Con poteri telecinetici a sua disposizione, si spera che non sia troppo spoiler dire che Carrie non è la prima ragazza con cui vorresti avere a che fare.

Sapevamo che la versione di Flanagan del romanzo di King - che è la quarta trasposizione di Carrie - avrebbe avuto una sua unicità. È una storia Carrie per l'epoca moderna, come dimostra un account Instagram falso creato con il suo nome, oltre al fatto che i telefoni venivano usati per filmare Carrie e rendere il suo bullismo ancora più intenso. Nel trailer, vediamo i compagni di classe di Carrie avvicinarsi a lei, fingendo di essere suoi amici, a quel punto lei si pone la vera domanda del perché non sono semplicemente rimasti suoi amici?

Probabilmente avrebbe risparmiato a tutti loro l'orrore che attende nella seconda metà di questa miniserie. Con la prima uscita prevista per il 7 ottobre, tutti gli episodi di Carrie usciranno contemporaneamente su Prime Video. Dai un'occhiata al trailer qui sotto: