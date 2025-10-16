Il business di questa scimmia è l'omicidio in Primate della Paramount

Abbiamo già avuto un film su un primate assassino quest'anno, poiché l'ultimo adattamento di The Monkey di Stephen King ha debuttato mesi fa. Ma se hai visto quel film e sei affamato di altri mammiferi assassini, allora abbiamo delle buone notizie da condividere.

Paramount Pictures ha appena condiviso il trailer di Primate, un film horror che ruota attorno a una famiglia braccata da una scimmia precedentemente adorabile e affascinante chiamata Ben. La trama ruota attorno a questo primate che contrae accidentalmente la rabbia e poi, come sottoprodotto della malattia, diventa completamente selvaggio e mortale. Questo trasforma una vacanza ideale in famiglia in un orribile incubo...

Primate sarà presentato in anteprima nei cinema il 9 gennaio e puoi vedere il trailer del film qui sotto e la sinossi ufficiale (e breve).

"La vacanza tropicale di un gruppo di amici si trasforma in un terrificante racconto primordiale di orrore e sopravvivenza."