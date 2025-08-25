Il cacciatore di trofei raggiunge i 15.000 platini per Playstation

HQ

Come per tanti hobby, ci sono sempre persone che portano le cose all'estremo. Uno di loro è l'autoproclamato cacciatore di trofei noto come timpurnat, che ha appena festeggiato qualcosa che la maggior parte dei giocatori di Playstation non oserebbe nemmeno sognare: 15.000 platino.

In un post sui social media, timpurnat ha rivelato di aver raggiunto il livello 999 su Playstation Network, dopo aver raggiunto il 100% di completamento in ben 15.000 partite e aver raccolto un totale di 387.000 trofei. Questo risultato lo colloca al secondo posto nel mondo. In cima c'è solo dav1d_123, che è anche il detentore ufficiale del Guinness World Record per il maggior numero di trofei di platino, attualmente pari a 15.489 platino e oltre 21,2 milioni di punti.

timpurnat condivide spesso i suoi progressi in tempo reale sui social media, e quando il numero di platino 14.929 è stato sbloccato in Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival, ha scritto:

"Bella musica e disco di platino, sono rimasto sorpreso di vedere che hanno reso questo disco molto più facile rispetto ai precedenti. Anche se fallisci una canzone, stai comunque progredendo verso il disco di platino".

A questo ritmo, la domanda non è se il timpurnat rivendicherà il primo posto a livello globale, ma quando.

Allora, quanti Platinum hai?