Il calciatore colombiano Jáminton Campaz si nasconde dopo aver ricevuto minacce di morte per non aver segnato ai Mondiali

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Jáminton Campaz, calciatore colombiano, non è tornato a casa con il resto della nazionale ed è ora nascosto: nessuno sa dove si trovi (potrebbe ancora essere a Vancouver) perché ha ricevuto minacce di morte per aver mancato un tiro agli ottavi di finale della Coppa del Mondo contro la Svizzera, che in seguito ha portato all'eliminazione della Colombia.

Campaz ha avuto una chiara occasione per segnare al 115° minuto ed evitare i rigori, ma ha sbagliato il tiro. Da allora, è diventato bersaglio di abusi online sui social media, inclusi i premi di morte, al punto che la Federazione Colombiana di Calcio ha rilasciato una dichiarazione.

"Nessun atleta, né alcun membro del loro campo, dovrebbe essere soggetto a intimidazioni per aver rappresentato il proprio paese in un contesto sportivo", inviando la loro solidarietà a Jaminton Campaz, alla sua famiglia, a tutti i giocatori della nazionale colombiana e alla delegazione nel suo complesso. "Il calcio deve essere uno spazio di unità, rispetto e speranza — mai un luogo di odio, intimidazione o violenza".

32 anni fa, Andrés Escobar, calciatore colombiano, fu assassinato cinque giorni dopo essere tornato a casa dai Mondiali del 1994, dove segnò un autogol in una sconfitta contro gli USA nella fase a gironi.