Il calciatore condannato per aggressione sessuale Rafa Mir lascia la Spagna e si unisce al club greco

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Il calciatore spagnolo Rafa Mir, condannato a otto anni di carcere per aggressione sessuale e lesioni, ha firmato per un club greco, l'Aris Salonicco. Per questo ha ricevuto un permesso speciale dal Tribunale Provinciale di Valencia per trasferirsi in un paese straniero che gli impone di firmare una volta al mese presso il consolato spagnolo nella città greca. Ha una condanna in primo grado, quindi non è definitiva ed è in appello.

Mir, 29 anni, ha giocato la scorsa stagione all'Elche, in prestito dal Siviglia, dove ha firmato nel 2021 per 16 milioni di euro, proveniente dal Wolverhampton. Elche ha rescisso il contratto con lui quando la condanna è stata resa nota il mese scorso, e il Siviglia non voleva nemmeno utilizzarlo (il Siviglia libera anche un notevole divario salariale senza il giocatore in rosa).

È stato condannato lo scorso giugno dall'Alta Corte di Giustizia della Comunità Valenciana a sette anni di carcere per aggressione sessuale e a un anno e mezzo per lesioni personali, con lesioni causate alla vittima, e al pagamento di 64.000 € di risarcimento, per un'aggressione avvenuta nella casa di Mir nel settembre 2024 contro una donna di 21 anni che aveva conosciuto in un bar.