Il calciatore francese Paul Pogba investe nella squadra di corse di cammelli dell'Arabia Saudita

Paul Pogba, centrocampista francese, campione del mondo nel 2018, attualmente giocatore nell'AS Monaco dopo aver scontato una squalifica di 18 mesi per doping, ha annunciato una sorprendente mossa commerciale lontana dal mondo del calcio: è diventato azionista e ambasciatore di una squadra professionistica di corse di cammelli, Al Haboob, in Arabia Saudita.

Pogba l'ha annunciato in un video su Instagram e ha spiegato ulteriormente in un'intervista su BBC Sport, dove ha rivelato di essere diventato un appassionato delle corse di cammelli guardando le gare su YouTube, dedicando il suo tempo a ricercare per comprendere le tecniche e le strategie. "Quello che mi ha colpito è quanta dedizione richieda da parte di tutti i coinvolti. Alla fine della giornata, lo sport è sport. Richiede cuore, sacrificio e lavoro di squadra."

Le corse di cammelli sono uno sport popolare in Medio Oriente, e paesi come Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti stanno cercando di istituire la prima lega professionistica di corse di cammelli al mondo. Al Haboob è la più antica squadra professionistica di corse di cammelli.

Con il suo investimento, Pogba spera di aiutare lo sport a crescere, attirare più interesse e riconoscimento internazionale, e ha scherzato dicendo che, dopo essere diventato il calciatore più costoso del mondo quando è stato acquistato dal Manchester United dalla Juventus nel 2016, "possedere un giorno il cammello più costoso del mondo sarebbe un momento di chiusura del cerchio".