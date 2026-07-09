L'ex calciatore rumeno Gabriel Mureșan muore all'età di 44 anni annegando in un lago

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Gabriel Mureșan, ex calciatore rumeno, è purtroppo morto annegato in un lago all'età di 44 anni. Sport Ro ha riferito che, secondo le autorità della contea di Mureș, Mureșan è morto mercoledì sera, annegando in un lago situato vicino al comune di Apold, dove era anche rieletto sindaco. Quando fu tirato fuori dall'acqua, i medici cercarono di salvargli la vita, ma era troppo tardi.

"Il Municipio di Apold Commune esprime il suo profondo dolore per la notizia della scomparsa del signor Gabi Mureșan, sindaco e devoto servitore della nostra comunità", hanno dichiarato in un comunicato. "La nostra comunità manterrà viva la sua memoria e sarà grata per tutto ciò che ha fatto per il popolo e per la comune degli Apold."

Mureșan ha giocato come centrocampista difensivo tra il 1999 e il 2017, trascorrendo quasi tutta la sua carriera in Romania, ad eccezione di una stagione nella squadra russa Tom Tomsk. Ha ottenuto il suo più grande successo al CFR Cluj, vincendo la massima divisione rumena, la Liga I, tre volte nel 2008, 2010 e 2012, oltre a tre volte la Cupa României.

Ha inoltre collezionato nove presenze con la Romania, tra il 2007 e il 2011, e ha giocato in Champions League, come ha sottolineato la UEFA in una dichiarazione. "I nostri pensieri e le nostre più sentite condoglianze vanno alla sua famiglia e a tutti coloro che lo hanno conosciuto."

Quando si è ritirato dal calcio nel 2017, è entrato in politica, venendo eletto sindaco di Apold, il comune dove ha trascorso l'infanzia, con una popolazione di 3.065 abitanti. È stato rieletto nel 2025, con l'88% dei voti. "Il Municipio di Apold esprime profonda tristezza per la notizia della scomparsa del signor Gabi Mureșan, sindaco e devoto servitore della nostra comunità.