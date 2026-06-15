Il calciatore spagnolo Rafa Mir condannato a otto anni di carcere per aggressione sessuale e percosse

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Il calciatore spagnolo Rafa Mir, che gioca per l'Elche in prestito dal Siviglia, è stato condannato a otto anni e mezzo di carcere per aggressione sessuale e lesioni. L'Alta Corte di Giustizia della Comunità Valenciana ha deciso lunedì, e ora il giocatore farà ricorso.

La sentenza non è definitiva, ma se confermata, Mir dovrà andare in prigione: sette anni per aggressione sessuale e un anno e mezzo per lesioni personali che hanno causato lesioni alla vittima. Dovrà anche pagare 64.000 € di risarcimento.

Un altro giocatore, Pablo Jara, amico di Mir, era presente durante gli eventi ed è stato condannato a due anni e mezzo di carcere e a 6.280 euro per aggressione sessuale.

L'aggressione sessuale è avvenuta nella casa di Mir nel settembre 2024, dopo aver incontrato la vittima, una donna di 21 anni; Mir aveva 27 anni all'epoca. Mir fu arrestato all'epoca e rilasciato su cauzione.