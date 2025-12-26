Il calcio francese piange Jean-Louis Gasset, allenatore di Montpellier o Marsiglia, morto all'età di 72 anni

HQ

Il mondo del calcio francese è sotto shock dopo la morte di Jean-Louis Gasset, ex calciatore e poi allenatore con una grande esperienza in Francia, e leggenda per il Montpellier. Gasset è morto venerdì all'età di 72 anni, dopo aver lavorato l'ultima volta nell'aprile 2025, quando ha lasciato Montpellier.

Da giocatore, lavorò per il Béziers tra il 1969 e il 1975, e successivamente si unì al Montpellier per dieci anni, dove collezionò 231 presenze e segnò 10 gol come centrocampista. Dal 1998 ha lavorato come allenatore per Montpellier, Caen, Istres, Saint-Étienne, Bordeaux e Marsiglia in Francia, e anche come capo allenatore per la Costa d'Avorio.

Il suo ultimo incarico come allenatore è stato al Montpellier, che ha lasciato l'allenamento nell'aprile 2025 di comune accordo poiché il club è stato retrocesso in Ligue 2.

"Un vero figlio del club, ha lasciato un'impressione duratura su tutti coloro che lo hanno incontrato grazie al suo professionalismo, gentilezza e passione per condividere le sue conoscenze", ha annunciato oggi Montpellier, sottolineando anche il suo lavoro come ambasciatore dell'accademia giovanile del Montpellier, aiutando i giocatori a promuovere a Paris Saint-Germain, Espanyol Barcelona, AS Saint-Étienne, Olympique de Marseille e la nazionale francese.

Durante venerdì, molti club calcistici francesi hanno espresso le loro condoglianze alla famiglia e agli amici di Jean-Louis Gasset, così come ai giocatori che hanno lavorato con lui, come Amine Harit che lo ha incontrato a Marsiglia nel 2024, affermando che era "una di quelle rare persone che incontri nel calcio, ma che lasciano il segno ben oltre il campo". o Kylian Mbappé, che lo descrisse come "un'enciclopedia del calcio".