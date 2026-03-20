Il calcolatore da 700$ di Casio è il massimo del lusso (e la follia)

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Se numeri e pulsanti sono la tua cosa preferita al mondo, allora potresti essere uno dei pochi potenziali clienti per la nuova calcolatrice (estremamente costosa) di Casio. Sì, hai letto bene—una calcolatrice completamente ordinaria del tipo tradizionale. Niente campanelli, niente app, nessuna funzione smart. Solo una calcolatrice normale—anche se molto lussuosa.

Quindi, cosa ottieni per i tuoi soldi? Non necessariamente più funzionalità. Si tratta più di design, scelta dei materiali e di qualche valore da collezionista—che fa sentire il prodotto più come un oggetto di stile di vita che come uno strumento matematico. Ed è forse proprio lì che Casio sta cercando di posizionarsi: a metà strada tra un gadget tecnologico e un simbolo di status.

Quindi la domanda non è davvero se questa calcolatrice sia buona—ma a chi sia effettivamente destinata. Collezionisti? Appassionati di design? O qualcuno che vuole davvero mettersi in mostra con una calcolatrice. Il che di per sé è una mossa di potere in qualsiasi partito.

Qualunque sia il campo in cui ti trovi, il Casio S100X è una creazione davvero affascinante e bellissima, con un prezzo di 99.000 yen. Dai un'occhiata al processo di produzione nel breve clip qui sotto.

Sei tentato da questa calcolatrice?