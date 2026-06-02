Il calendario di Roland Garros per martedì, con Zverev contro Jódar e Mensik contro Fonseca come momenti salienti

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Il Roland Garros 2026 si sta rivelando uno dei tabelloni più emozionanti e imprevedibili di tutti i tempi, e ora siamo nelle fasi finali: gli ultimi otto dei tabelloni maschili e femminili.

Tutti i restanti incontri singolari si giocheranno al Philippe-Chatrier, con le partite femminili che inizieranno la giornata, con un incontro tra l'adolescente Mirra Andreeva e la prossima Solana Cirstea in pensione, seguito dal duello ucraino tra Svitolina e Kostyuk.

Più tardi, non prima delle 13:20 CEST, seguirà la partita tra il numero 3 del mondo Alexander Zverev e il prodigio spagnolo Rafa Jódar, con l'aria di una finale attesa. Senza Sinner, Alcaraz o Djokovic, è il momento dei talenti emergenti, dato che Joao Fonseca, diciannovenne, affronterà poi il ventenne Jakub Mensik in serata.

Questi sono i quarti di finale del Roland Garros tra oggi e domani:

Quarti di finale maschili del Roland Garros:

Martedì 2 giugno



Rafa Jódar (27) vs. Alexander Zverev (2): 13:20 CEST, 12:20 BST



Jakub Mensik (26) vs. Joao Fonseca (28): 20:15 CEST, 19:15 BST



Mercoledì 3 giugno



Matteo Berrettini vs. Matteo Arnaldi: da definire



Felix Auger-Aliassime (4) vs. Flavio Cobolli (10): da definire



Quarti di finale femminili del Roland Garros:

Martedì 2 giugno



Mirra Andreeva (8) vs. Solana Cirstea (18): 11:00 CEST, 10:00 BST



Elina Svitolina (7) vs. Marta Kostyuk (20): 12:10 CEST, 11:10 BST



Mercoledì 3 giugno



Anna Kalinskaya (22) vs. Maja Chwalinska: da definire



Aryna Sabalenka (1) vs. Diana Shnaider (25): Da definire

