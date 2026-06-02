Il calendario di Roland Garros per martedì, con Zverev contro Jódar e Mensik contro Fonseca come momenti salienti
I quarti di finale del Roland Garros iniziano oggi.
Il Roland Garros 2026 si sta rivelando uno dei tabelloni più emozionanti e imprevedibili di tutti i tempi, e ora siamo nelle fasi finali: gli ultimi otto dei tabelloni maschili e femminili.
Tutti i restanti incontri singolari si giocheranno al Philippe-Chatrier, con le partite femminili che inizieranno la giornata, con un incontro tra l'adolescente Mirra Andreeva e la prossima Solana Cirstea in pensione, seguito dal duello ucraino tra Svitolina e Kostyuk.
Più tardi, non prima delle 13:20 CEST, seguirà la partita tra il numero 3 del mondo Alexander Zverev e il prodigio spagnolo Rafa Jódar, con l'aria di una finale attesa. Senza Sinner, Alcaraz o Djokovic, è il momento dei talenti emergenti, dato che Joao Fonseca, diciannovenne, affronterà poi il ventenne Jakub Mensik in serata.
Questi sono i quarti di finale del Roland Garros tra oggi e domani:
Quarti di finale maschili del Roland Garros:
Martedì 2 giugno
- Rafa Jódar (27) vs. Alexander Zverev (2): 13:20 CEST, 12:20 BST
- Jakub Mensik (26) vs. Joao Fonseca (28): 20:15 CEST, 19:15 BST
Mercoledì 3 giugno
- Matteo Berrettini vs. Matteo Arnaldi: da definire
- Felix Auger-Aliassime (4) vs. Flavio Cobolli (10): da definire
Quarti di finale femminili del Roland Garros:
Martedì 2 giugno
- Mirra Andreeva (8) vs. Solana Cirstea (18): 11:00 CEST, 10:00 BST
- Elina Svitolina (7) vs. Marta Kostyuk (20): 12:10 CEST, 11:10 BST
Mercoledì 3 giugno
- Anna Kalinskaya (22) vs. Maja Chwalinska: da definire
- Aryna Sabalenka (1) vs. Diana Shnaider (25): Da definire