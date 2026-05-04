Il Call of Duty di quest'anno non arriverà su PS4 o Xbox One

Activision e Xbox non hanno ancora rivelato nulla di rilevante sul gioco di Call of Duty di quest'anno, ma è un segreto di Pulcinella che sarà chiamato Call of Duty: Modern Warfare 4. Un rapporto dell'anno scorso affermava anche che sarà ambientato in Corea del Nord e Corea del Sud, e che nei prossimi mesi sapremo se è vero o meno. Non che dovremo aspettare così tanto per i primi dettagli ufficiali.

Poiché Infinity Ward, Treyarch e gli altri sviluppatori del franchise hanno rivelato che il gioco Call of Duty del 2026 non arriverà su PlayStation 4, quindi probabilmente non verrà lanciato nemmeno su Xbox One.

Non è un dettaglio che hanno deciso di condividere all'improvviso, come un cosiddetto insider ha affermato che Call of Duty: Modern Warfare 4 era in fase di playtest su PS4 ieri. A quanto pare non è vero, il che significa che il CoD di quest'anno sarà il primo in tredici anni a non essere lanciato sulle console della generazione precedente.

Pensi che questo significhi che sarà qualcosa di davvero speciale in termini di grafica e/o gameplay?