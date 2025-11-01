Il cambiamento climatico renderà quasi impossibile battere i record mondiali di maratone, afferma uno studio

HQ

I record mondiali di maratona diventeranno sempre più difficili da battere a causa dell'aumento delle temperature causato dai cambiamenti climatici, secondo uno studio dell'ONG Climate Central. Dice che le temperature ottimali per la corsa, 4°C/39ºF per gli uomini e 10°C/50°F per le donne, diventeranno più improbabili nell'86% delle 221 maratone globali entro il 2045.

"Per la maggior parte dei corridori amatoriali, le probabilità di gareggiare in condizioni perfette sono già scarse, e per gli atleti d'élite a caccia di record, l'aumento delle temperature ha reso quasi impossibile correre da record in alcune gare", afferma lo studio.

Lo studio fa alcuni esempi: le recenti maratone di Berlino, Tokyo e Londra hanno registrato temperature superiori ai 20°C, molto più alte di quelle ottimali per i corridori d'élite. Tokyo subirà il calo più netto nei prossimi 20 anni. Ma ora questa è una realtà: Sebastian Coe, presidente della World Athletics, ha proposto di spostare gli eventi di resistenza come le maratone in diversi periodi dell'anno per proteggere gli atleti da condizioni non sicure.

I record mondiali nella maratona sono stati battuti l'ultima volta da Kelvin Kiptum a Chicago nel 2023 e Ruth Chepngetich a Chicago nel 2024 (anche se Chepngetich ha ricevuto una squalifica di tre anni a causa del doping, il suo record non sarà preso). Molti esperti attribuiscono i recenti miglioramenti nei record di tempo alla tecnologia, ma la temperatura rimane una delle condizioni chiave per le prestazioni degli atleti, aumentando il rischio di disidratazione.