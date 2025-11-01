Gamereactor

  •   Italiano

Accedi
Gamereactor
Sport

Il cambiamento climatico renderà quasi impossibile battere i record mondiali di maratone, afferma uno studio

Le condizioni ideali per i corridori per esibirsi al meglio della loro forma diventeranno sempre più rare, afferma NGO.

HQ

I record mondiali di maratona diventeranno sempre più difficili da battere a causa dell'aumento delle temperature causato dai cambiamenti climatici, secondo uno studio dell'ONG Climate Central. Dice che le temperature ottimali per la corsa, 4°C/39ºF per gli uomini e 10°C/50°F per le donne, diventeranno più improbabili nell'86% delle 221 maratone globali entro il 2045.

"Per la maggior parte dei corridori amatoriali, le probabilità di gareggiare in condizioni perfette sono già scarse, e per gli atleti d'élite a caccia di record, l'aumento delle temperature ha reso quasi impossibile correre da record in alcune gare", afferma lo studio.

Lo studio fa alcuni esempi: le recenti maratone di Berlino, Tokyo e Londra hanno registrato temperature superiori ai 20°C, molto più alte di quelle ottimali per i corridori d'élite. Tokyo subirà il calo più netto nei prossimi 20 anni. Ma ora questa è una realtà: Sebastian Coe, presidente della World Athletics, ha proposto di spostare gli eventi di resistenza come le maratone in diversi periodi dell'anno per proteggere gli atleti da condizioni non sicure.

I record mondiali nella maratona sono stati battuti l'ultima volta da Kelvin Kiptum a Chicago nel 2023 e Ruth Chepngetich a Chicago nel 2024 (anche se Chepngetich ha ricevuto una squalifica di tre anni a causa del doping, il suo record non sarà preso). Molti esperti attribuiscono i recenti miglioramenti nei record di tempo alla tecnologia, ma la temperatura rimane una delle condizioni chiave per le prestazioni degli atleti, aumentando il rischio di disidratazione.

Il cambiamento climatico renderà quasi impossibile battere i record mondiali di maratone, afferma uno studio

This post is tagged as:

Sportatletica


Caricamento del prossimo contenuto