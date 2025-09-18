Il cambio rilascia una dichiarazione sulle prestazioni di Borderlands 4: "Ti sentiamo e abbiamo già iniziato ad agire"

HQ

Mentre Borderlands 4 sembra essere già stato un grande successo per Gearbox, vendendo già milioni di copie, il gioco è stato accolto con una grande quantità di critiche a causa delle sue scarse prestazioni. I giocatori PC non sono affatto contenti di quanto sia impegnativo e non ottimizzato il gioco e i giocatori console sono ugualmente frustrati dalla mancanza di alcune funzionalità e dalle prestazioni su PS5 e Xbox Series X/S.

La situazione è stata solo recentemente migliorata da vari commenti del capo di Gearbox Randy Pitchford, che continua a incitare critiche con dichiarazioni che molti considerano sorde. Ma indipendentemente da ciò, Gearbox ha ora rilasciato una dichiarazione in cui parla di come intende migliorare Borderlands 4.

Nella dichiarazione completa, Gearbox spiega: "stiamo leggendo ogni feedback che condividi". Lo sviluppatore continua poi notando che "sente" la comunità PC e sta già pianificando di lanciare aggiornamenti sulla piattaforma nel corso della prossima settimana per "migliorare la stabilità e le prestazioni", aggiungendo anche che "questa è la nostra massima priorità".

Per quanto riguarda il lato console della situazione, un cursore del campo visivo è imminente e in fase di test al momento. Allo stesso modo, Gearbox sta esaminando i problemi relativi alle prestazioni sui sistemi PS5 e Xbox Series.

Gearbox conclude: "Siamo stati entusiasti di vedere così tanti di voi divertirsi a Kairos e, come ringraziamento, abbiamo anche appena rilasciato ulteriori ricompense di gioco con il Pacchetto Break Free, disponibile ora!

"Apprezziamo il tuo feedback e ci impegniamo a offrire un'esperienza incredibileBorderlands 4 a tutti i giocatori".

