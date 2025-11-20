Il Cambridge Dictionary rivela la sua Parola dell'Anno 2025 come "Parasocial"

HQ

È diventato affascinante seguire i vari creatori di dizionari per vedere quali considerano i Word of the Year per ogni anno solare. È affascinante perché, almeno di recente, i social media e la cultura online hanno avuto un impatto enorme sulle parole scelte, tanto che "NFT" ha vinto il titolo nel 2021, "Goblin Mode" nel 2022, "Rizz" nel 2023 e poi "Brat" dopo l'estate di Charli XCX nel 2024. Il 2025 segue una tendenza simile.

Cambridge Dictionary ha rivelato la loro Parola dell'Anno per il 2025 e sarà chiamata "Parasocial". Questa è un'espressione sempre più comune che detterebbe il comportamento che alcuni mostrano quando sviluppano una relazione o un legame con una celebrità o una persona famosa che in realtà non conoscono e con cui non hanno mai avuto alcun legame umano. La definizione lo spiega così.

"Parasociale: coinvolge o si relaziona a un legame che qualcuno sente tra sé e una persona famosa che non conosce, un personaggio di un libro, film, serie TV, ecc., o un'intelligenza artificiale".

Sembra che la parola sia diventata sempre più popolare ultimamente a causa dell'aumento degli influencer ma anche dell'uso più elevato di bot IA, che rientrano anch'essi in questa categoria. Il caporedattore del Cambridge Dictionary, Colin McIntosh, ha commentato la selezione del parasocial con i seguenti commenti:

"Parasocial si è distinto nel 2025 per diversi motivi. L'interesse pubblico per il termine è aumentato enormemente quest'anno, come possiamo vedere dai nostri dati: il numero di ricerche sia nel Cambridge Dictionary che su Google è aumentato in diverse occasioni. È interessante dal punto di vista linguistico perché ha fatto la transizione da un termine accademico a uno usato dalle persone comuni nei loro post sui social media. E cattura anche lo spirito del 2025, mentre la fascinazione del pubblico per le celebrità e i loro stili di vita continua a raggiungere nuovi traguardi."

Per quanto riguarda le parole che sono finite nella shortlist Word of the Year, sia "pseudonimizazione" che "memeificare" hanno raggiunto questa fase del processo, con "glazing", "bias", "vibey", "breathwork" e "spesa di doom" tutti tracciati anche da Cambridge Dictionary.

