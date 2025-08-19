Il Cambridge Dictionary si è ampliato con "delulu", "broligarchy" e "skibidi"

HQ

Ogni anno, una serie di nuovi termini vengono aggiunti ai dizionari, il tutto nel tentativo di garantire che l'immenso lessico delle informazioni rimanga aggiornato e rilevante. A tal fine, il Cambridge Dictionary ha ora rivelato un mucchio di nuove parole che vengono aggiunte ai suoi ranghi, e molte includono termini gergali online che sono stati resi popolari dalla cultura di Internet.

Secondo BBC News, ci viene detto che delle 6.000+ parole che vengono aggiunte ogni anno al dizionario, il 2025 ha visto l'inclusione di frasi come "delulu", "broligarchia", "tradwife" e persino "skibidi".

Il dizionario fa poi un ulteriore passo avanti nel tentativo di fornire definizioni a molte di queste parole, incluso l'inquadramento di skibidi come segue:

"Una parola che può avere significati diversi come "figo" o "cattivo", o può essere usata senza un vero significato come uno scherzo".

Secondo Colin McIntosh, responsabile del programma lessicale, le parole che vengono aggiunte sono solo quelle "in cui pensiamo che avranno un potere di resistenza", suggerendo che skibidi continuerà ad essere un termine popolare usato per gli anni a venire.