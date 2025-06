Il campionato LTA 2025 si terrà in Texas

HQ

La grande resa dei conti finale per la divisione nordamericana League of the Americas per la competizione League of Legends si dirigerà in Texas questo settembre. Come confermato da Riot Games, il torneo conclusivo per la stagione 2025 negli Stati Uniti si terrà al Credit Union of Texas Event Center tra il 27 e il 28 settembre, dove verrà deciso un vincitore e verrà organizzata anche l'assegnazione finale degli slot per il World Championship.

Ci è stato detto in un post sul blog che la sede sarà dotata di posti a sedere sufficienti per 6.275 fan e di uno spazio totale per poco più di 7.000 partecipanti, e se intendi far parte di questo gruppo, i biglietti saranno in vendita già dal 15 giugno.

All'evento, possiamo aspettarci "attività di fanfest, merchandising, watch party e altro ancora", con ulteriori dettagli che verranno condivisi nelle prossime settimane.