Il campionato europeo NBA inizia a prendere forma, il voto potrebbe avvenire questa settimana

HQ

La creazione di una Lega Europea di proprietà dell'NBA continua, e questa settimana potrebbe essere molto importante, dato che il Consiglio dei Governatori dell'NBA si riunirà a New York. Secondo Sportico, questa settimana non è prevista alcuna votazione formale, ma la proposta potrebbe essere sollevata e votata "in qualsiasi momento" potrebbe votare sulla proposta in qualsiasi momento.

Secondo le loro fonti, la lega avrebbe otto o dieci franchigie, con un massimo di quattro posti concessi alle migliori squadre dell'EuroLeague - Sportico cita il Real Madrid o l'Olympiacos, che per coincidenza sono state le uniche due squadre a votare contro il passaggio delle final four di EuroLeague ad Abu Dhabi - e il resto sarebbero franchigie di nuova creazione.

Queste franchigie, legate a città come Londra o Parigi, potrebbero essere vendute per almeno 500 milioni di dollari, preferibilmente a investitori esterni, come fondi sovrani, capitali privati, individui facoltosi o club di basket europei esistenti.

Adam Silver, CEO dell'NBA, una volta ha detto che l'Europa ha un potenziale commerciale che non viene colto dall'attuale EuroLeague, citando che 62 giocatori dell'NBA provengono dall'Europa, tra cui stelle come Nikola Jokić, Luka Dončić e Victor Wembanyama.