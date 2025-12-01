Il campione dei pesi massimi UFC Tom Aspinall pubblica un referto medico su una condizione rara a entrambi gli occhi

HQ

Il campione dei pesi massimi UFC Tom Aspinall ha rivelato di soffrire di una condizione medica a entrambi gli occhi, dopo il suo incontro del 25 ottobre, quando la sua rivale Ciryl Gane gli ha accidentalmente puntato gli occhi. L'inglese trentaduenne chiese la fine dell'incontro e mantenne la cintura dei pesi massimi, poiché l'incontro, una difesa del titolo, fu dichiarato no-contest.

Da allora, alcune persone hanno detto che ha finto l'infortunio. Per fermare gli haters, Aspinall ha pubblicato il suo referto medico completo su Instagram, insieme ad alcuni "meme", ringraziando i fan per il suo supporto... e mostrando il dito medio agli odiatori.

Secondo il referto medico, ad Aspinall è stata diagnosticata una "sindrome di Brown bilaterale traumatica significativa", che causa diplopia persistente (doppia visione) e marcato deficit del campo visivo periferico. Gli esami medici mostrano anche una frattura minimamente spostata della parete mediale orbitale destra e una rottura del meccanismo tendine-trochleare obliquo superiore.

In parole più semplici, i medici consigliano ad Aspinall di non combattere finché la diplopia non si risolve completamente, e di non guidare prima che i sintomi si stabilizzino. A seconda della sua evoluzione clinica, potrebbe dover spostare iniezioni steoride perioculari o interventi chirurgici per affrontare il compromisso persistente della motilità se i sintomi non si risolvono.

"Vengo a vendicarmi del grande imbroglione", ha scritto Aspinall su Instagram.