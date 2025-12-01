Il campione dei pesi massimi UFC Tom Aspinall pubblica un referto medico su una condizione rara a entrambi gli occhi
Tom Aspinall spera di dimostrare che gli odiatori si sbagliano mostrando il suo referto medico.
Il campione dei pesi massimi UFC Tom Aspinall ha rivelato di soffrire di una condizione medica a entrambi gli occhi, dopo il suo incontro del 25 ottobre, quando la sua rivale Ciryl Gane gli ha accidentalmente puntato gli occhi. L'inglese trentaduenne chiese la fine dell'incontro e mantenne la cintura dei pesi massimi, poiché l'incontro, una difesa del titolo, fu dichiarato no-contest.
Da allora, alcune persone hanno detto che ha finto l'infortunio. Per fermare gli haters, Aspinall ha pubblicato il suo referto medico completo su Instagram, insieme ad alcuni "meme", ringraziando i fan per il suo supporto... e mostrando il dito medio agli odiatori.
Secondo il referto medico, ad Aspinall è stata diagnosticata una "sindrome di Brown bilaterale traumatica significativa", che causa diplopia persistente (doppia visione) e marcato deficit del campo visivo periferico. Gli esami medici mostrano anche una frattura minimamente spostata della parete mediale orbitale destra e una rottura del meccanismo tendine-trochleare obliquo superiore.
In parole più semplici, i medici consigliano ad Aspinall di non combattere finché la diplopia non si risolve completamente, e di non guidare prima che i sintomi si stabilizzino. A seconda della sua evoluzione clinica, potrebbe dover spostare iniezioni steoride perioculari o interventi chirurgici per affrontare il compromisso persistente della motilità se i sintomi non si risolvono.
"Vengo a vendicarmi del grande imbroglione", ha scritto Aspinall su Instagram.