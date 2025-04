Il campione del mondo di freccette Luke Littler fischiato a Liverpool

HQ

Luke Littler, il 18enne campione del mondo di freccette e una sensazione in questo sport. Dopo 12 notti, guida la classifica delle freccette della Premier League, con un generoso vantaggio sul secondo, Luke Humphries. Tuttavia, giovedì, è stato sconfitto da Michael van Gerwen, sette volte vincitore della Premier League, in un'emozionante rimonta.

Littler ha iniziato a vincere 4-0. Tuttavia, il 35enne olandese ha ribaltato la situazione, con l'adolescente che ha mancato una freccetta al bersaglio che avrebbe portato il 5-0, dando spazio a Van Gerwen per salire, 4-3, e alla fine vincendo 6-5.

Littler è stato fischiato anche dal pubblico... ma non proprio per la sua prestazione, ma per essere un tifoso del Manchester United. Come riportato dalla BBC, ha postato sui suoi social media "bring on the boos Liverpool". Nonostante la sconfitta, Littler ha quasi assicurato il suo posto nei play-off per la post season, a partire dal 29 maggio, mentre Van Gerwen, che era quinto (su otto, solo le prime quattro vanno ai play-off) sale.