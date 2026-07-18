Il campione di Coppa del Mondo Joan Capdevila chiede aiuto dopo che gli è stato negato l'ESTA per guardare la finale Spagna vs. Argentina

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Joan Capdevila, ex calciatore che fa parte della nazionale spagnola che ha sollevato i Mondiali nel 2010 e gli Europei UEFA nel 2008, non può viaggiare negli Stati Uniti per vedere la nuova generazione di giocatori portare un altro Mondiale contro l'Argentina. Capdevila ha pubblicato su X venerdì sera, chiedendo direttamente aiuto a Donald Trump.

"Mi hanno appena detto che non posso viaggiare alla finale con i miei figli perché il mio ESTA è stato negato. Qualcuno può aiutarmi con questo? Non avete idea di quanto fossi entusiasta di essere lì con tutti i miei compagni di squadra del 2010 e questa squadra per tifare per loro", ha scritto Capdevila, citando anche il Ministero dello Sport in Spagna.

"Non posso credere che non mi stiano lasciando entrare negli USA... e che mi perderò un momento così con i miei figli che amano così tanto il calcio... "

Mentre alcuni suoi ex compagni della nazionale spagnola, come Xavi, Casillas o Piqué, hanno seguito altre partite spagnole dalle tribune VIP, Capdevila, titolare nella finale del 2010 e giocato tutte le partite e i minuti della competizione, è stato invitato dalla Federazione Spagnola a vedere la partita domenica con la sua famiglia e i suoi ex compagni di squadra... ma il suo visto è stato negato.

Parlando con le stazioni radio spagnole SER e Cope, Capdevila ha spiegato di credere che il suo ESTA gli sia stato negato perché ha giocato una partita di calcio in Iran nel 2016, e dice che tutto ciò che voleva era vivere di nuovo con i suoi figli ciò che aveva già vissuto 16 anni fa. "Sono sorpreso, ai giorni nostri, che una persona che vuole godersi un evento sportivo non possa andare".