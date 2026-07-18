Il campione di Coppa del Mondo Joan Capdevila chiede aiuto dopo che gli è stato negato l'ESTA per guardare la finale Spagna vs. Argentina
Capdevila pensa che il suo ESTA non sia stato approvato perché ha giocato in Iran dieci anni fa.
Joan Capdevila, ex calciatore che fa parte della nazionale spagnola che ha sollevato i Mondiali nel 2010 e gli Europei UEFA nel 2008, non può viaggiare negli Stati Uniti per vedere la nuova generazione di giocatori portare un altro Mondiale contro l'Argentina. Capdevila ha pubblicato su X venerdì sera, chiedendo direttamente aiuto a Donald Trump.
"Mi hanno appena detto che non posso viaggiare alla finale con i miei figli perché il mio ESTA è stato negato. Qualcuno può aiutarmi con questo? Non avete idea di quanto fossi entusiasta di essere lì con tutti i miei compagni di squadra del 2010 e questa squadra per tifare per loro", ha scritto Capdevila, citando anche il Ministero dello Sport in Spagna.
"Non posso credere che non mi stiano lasciando entrare negli USA... e che mi perderò un momento così con i miei figli che amano così tanto il calcio... "
Mentre alcuni suoi ex compagni della nazionale spagnola, come Xavi, Casillas o Piqué, hanno seguito altre partite spagnole dalle tribune VIP, Capdevila, titolare nella finale del 2010 e giocato tutte le partite e i minuti della competizione, è stato invitato dalla Federazione Spagnola a vedere la partita domenica con la sua famiglia e i suoi ex compagni di squadra... ma il suo visto è stato negato.
Parlando con le stazioni radio spagnole SER e Cope, Capdevila ha spiegato di credere che il suo ESTA gli sia stato negato perché ha giocato una partita di calcio in Iran nel 2016, e dice che tutto ciò che voleva era vivere di nuovo con i suoi figli ciò che aveva già vissuto 16 anni fa. "Sono sorpreso, ai giorni nostri, che una persona che vuole godersi un evento sportivo non possa andare".