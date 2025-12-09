Il campione di F1 Lando Norris tornò in pista nei test post-season e mostrò un casco dorato

HQ

Lando Norris è diventato campione di Formula 1 domenica e, dopo una giornata di festeggiamenti, è tornato a correre ai test post-stagionali ad Abu Dhabi. Ma questa volta ha indossato un casco speciale dorato per celebrare la vittoria, come si è poi mostrato in foto e video pubblicati dalla McLaren.

Norris ha ammesso di aver pianto dopo aver vinto il campionato, e ha detto che una delle cose che gli piace di più è rendere orgogliosi i suoi genitori. "Non ci sono molte persone al mondo, non molte persone in Formula 1, che possano mai vivere ciò che ho vissuto io in questa stagione e quest'anno. Sono felice per tutti più di quanto lo sia per me, ma sono follemente felice. È davvero surreale!"

Norris ha partecipato all'ultimo giorno ufficiale della stagione 2025, i test post-stagionali ad Abu Dhabi per provare le nuove "mule" con pneumatici Pirelli 2026 in vista della stagione 2026, che stabiliranno nuove regole sulle unità di potenza e sull'aerodinamica che influenzeranno tutte le squadre di Formula 1. Norris partecipò a quei test insieme al compagno di squadra Oscar Piastri, che concluse terzo nel campionato, a 13 punti da Norris e 11 da Max Verstappen.

Durante i test di martedì, Arvid Lindblad, nuovo acquisto per Racing Bulls, ha avuto l'opportunità di provare la nuova vettura, mentre Isack Hadjar è stato trasferito alla Red Bull, sostituendo Yuki Tsunoda, che rimarrà in Red Bull come pilota di riserva.