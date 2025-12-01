Il campione italiano di tennis e detentore del record di Coppa Davis Nicola Pietrangeli è morto all'età di 92 anni

HQ

Nicola Pietrangeli, ex tennista italiano vincitore di due titoli di Roland Garros nel 1959 e 1960, è morto all'età di 92 anni. Raggiunse anche le semifinali di Wimbledon, diventando il primo campione italiano di un Grande Slam.

La federazione italiana di tennis non ha annunciato la causa della morte, ma si sa che ha avuto gravi problemi di salute dopo la frattura all'anca nel dicembre 2024. Tuttavia, continuava a seguire attivamente il tennis... e commentare Jannik Sinner, non sempre in modo positivo.

"È uno schiaffo enorme per lo sport italiano. Non capisco quando parla di scelte difficili. Deve giocare a tennis, non fare la guerra", disse Pietrangeli solo un mese fa, quando Sinner annunciò che avrebbe saltato la finale di Coppa Davis (l'Italia alla fine vinse, battendo la Spagna).

Pietrangeli lodava Sinner, ma non sempre amava il suo tennis

Aggiunse poi di sapere di essere di un'altra epoca: Pietrangeli vinse i suoi titoli individuali prima della professionalizzazione dello sport nel 1968, e all'epoca il gol più grande era la Coppa Davis, dove Pietrangeli detiene un record che probabilmente rimarrà per sempre imbattito: 164 partite di Coppa Davis giocate, 120 vittorie (il secondo nella lista è Roger Federer, che giocò 70 partite e ne vinse 52).

Tuttavia, Pietrangeli non vinse nessuna delle due finali di Coppa Davis raggiunte nel 1960 e nel 1961, e vinse una Coppa Davis solo come allenatore nel 1976, la prima in assoluto per il paese.

Come riportato da The Tennis Gazette, Pietrangeli una volta ha descritto lo stile di Sinner come "noioso" durante una vittoria contro Zverev alla finale degli Australian Open. In un'intervista successiva, Pietrangeli ha detto che i media avevano dipinto una narrazione falsa secondo cui Pietrangeli fosse "geloso" di Sinner. In realtà, in una delle sue ultime interviste con La Gazzetta dello Sport, Pietrangeli ha elogiato Sinner, dicendo che "non ha punti deboli", lo ha paragonato a Rafa Nadal in terra battuta e ha affermato che l'unico capace di fermarlo è Alcaraz. "Quando gioca così è imbattibile, può perdere solo se è malato o ha dormito male."