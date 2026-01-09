Il campione mondiale di freccette Luke Littler firma un contratto di sponsorizzazione da record del valore di £20 milioni

HQ

Il campione del mondo di freccette Luke Littler, che lo scorso fine settimana ha difeso con successo il suo PDC World Darts Championship a soli 18 anni, ha firmato un contratto di sponsorizzazione da record del valore di £20 milioni con Target Darts, il più alto nella storia delle freccette professionistiche.

Secondo la Press Association, come riportato da Sky Sports, Littler guadagnerà 20 milioni di sterline, 23 milioni di euro, in 10 anni con questo accordo, il più redditizio di sempre nel mondo delle freccette.

"Target ha creduto in me fin dal primo giorno e sono felice che ci siano ancora molti anni a venire. Dalla mia carriera da giocatore alla gamma di prodotti, abbiamo costruito tutto insieme e sono davvero entusiasta di impegnarmi nella nostra partnership a lungo termine e vedere dove possiamo portare questa cosa dopo."

Littler, che ha battuto record di età iniziando a vincere campionati a soli 16 anni, e recentemente è diventato il più giovane numero uno al mondo secondo gli standard PDC (che misurano i premi vinti negli ultimi due anni), è diventato famoso in tutto il mondo, non solo nel Regno Unito, ed è senza dubbio il nuovo volto dello sport, quasi letteralmente, dato che il suo volto è un bastoncino in molti prodotti per freccette che si possono acquistare.

Aggiungendo ai suoi accordi di sponsorizzazione, non solo con Target, ma anche con Xbox, KP Nuts e Boohoo Man, si dice che Littler abbia conquistato £2,8 milioni di premi negli ultimi due anni, con due Mondiali (e un secondo posto nel 2024 a 16 anni) e 10 titoli major.