Il campione MotoGP Marc Márquez firma altri due anni con Ducati: rosso fino al 2028

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Il sette volte campione MotoGP Marc Márquez ha firmato un nuovo contratto con Ducati, e la n. 93 rimarrà con il Ducati Lenovo Team per il 2027 e il 2028. Márquez, che ha corso con Honda tra il 2013 e il 2023, è passato a Gresini Racing (il team satellite di Ducati) nel 2024 ed è stato promosso a Ducati Lenovo l'anno successivo.

Il risultato è già storia: Marc Márquez ha battuto il record assoluto di punti per una singola stagione in MotoGP, vincendo 14 sprint e 11 Gran Premi.

"Quando ho deciso di entrare in Ducati, ero convinto che fosse il progetto più competitivo. Credevano in me, e abbiamo costruito un rapporto basato sulla fiducia e sul duro lavoro. Con questo rinnovamento, hanno ancora una volta riaffermato questo impegno, rispettando i miei tempi e dandomi la tranquillità di cui avevo bisogno per prendere la decisione giusta", ha detto Márquez.

Non è ancora stato riportato, ma è ampiamente riportato che il partner di Márquez dal 2027 a Lenovo sarà il suo connazionale Pedro Acosta, di KTM, mentre l'attuale compagno di squadra Pecco Bagnaia ha rifiutato una significativa riduzione salariale in una squadra satellite e ha invece scelto di unirsi ad Aprilia.

Marc Márquez, un serio contendente al titolo 2026 ancora una volta

L'annuncio non poteva arrivare in un momento migliore. Dopo una stagione 2025 dominante, una caduta e una frattura nell'ottobre 2025, quando era già campione del mondo quella stagione, sono seguiti da un lungo periodo di recupero e riadattamento che si è concluso "ufficialmente" all'inizio di questo mese, quando ha vinto il Gran Premio d'Ungheria, seguito da una seconda vittoria consecutiva in Repubblica Ceca lo scorso fine settimana.

Márquez ora è quarto in campionato, a 40 punti dal leader Marco Bezzecchi, e con questa traiettoria è ora un serio contendente al titolo quest'anno, quando molti lo avevano già escluso...