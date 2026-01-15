Il campione WBA di pugilato Gervonta Davis è ricercato dalla polizia di Miami con accuse di violenza domestica

HQ

Gervonta Davis, pugile americano che detiene il titolo dei pesi leggeri della World Boxing Association (WBA) dal 2023, e che in precedenza ha detenuto due volte il titolo IBF dei superpiume o del titolo WBA dei superpiuma (versione Super) tra il 2018 e il 2020, ha ricevuto un mandato di arresto per violenza domestica.

La polizia di Miami Gardens ha annunciato mercoledì che sta collaborando con la U.S. Marshals Fugitive Task Force per trovare e catturare Davis. "La violenza domestica è un reato grave, e il Dipartimento di Polizia di Miami Gardens rimane impegnato a ritenere i trasgressori responsabili e a proteggere le vittime", ha detto il capo della polizia.

L'ex fidanzata di Davis, Courtney Rossell, ha intentato una causa contro il pugile in ottobre, con accuse che includono detenzione illegittifica, aggressioni e tentato rapimento.

Inizialmente, Jake Paul doveva combattere contro Gervonta Davis a novembre 2025, ma quando sono emerse le accuse, l'incontro è stato cancellato, con Paul che lo ha definito un "pezzo di spazzatura". Anthony Joshua è stato poi trovato come sostituto per il match del mese scorso.