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Nonostante abbia dominato l'Argentina per quasi due ore, la Spagna non è riuscita a superare il gol di Dibu Martínez nella finale dei Mondiali fino al 106° minuto, quando Ferran Torres ha segnato l'unico gol della finale, facendo saltare di gioia milioni di persone in Spagna.

Come di solito accade nelle grandi partite che attirano l'attenzione nazionale, le celebrazioni dei gol provocano vibrazioni al terreno percepite dai sismometri e, essendo questa la prima finale di Coppa del Mondo per la Spagna in 16 anni, milioni di persone hanno seguito la partita in diretta e sono saltate in tre momenti chiave, rivela il Consiglio Nazionale delle Ricerche Spagnole (CSIC).

Le vibrazioni, catturate dalle reti del National Geographic Institute (IGN) e dell'Istituto Geologico e Cartografico della Catalogna (ICCG) in stazioni di tutta la Spagna, mostrano tre picchi distinti durante la partita, visibili simultaneamente dai sensori di rete: il gol di Torres al 106° minuto, un precedente gol di Nico Williams inspiegabilmente annullato dal VAR, e la scossa più intensa della serata, il fischio finale, quando la vittoria fu confermata.

Un picco più piccolo è stato raggiunto quando Torres ha segnato un altro gol annullato per fuorigioco, e quando hanno sollevato il trofeo pochi minuti dopo... con Trump al fianco.

Il CSIC spiega che questa sismicità indotta dall'attività umana è impercettibile nella nostra vita quotidiana ed è stata documentata in diverse città del mondo. L'aspetto unico di queste registrazioni è che il segnale non proviene dagli stadi, ma dai quartieri e dalle case dove le persone hanno guardato le partite.

Ad esempio, nel 2024, durante la finale europea UEFA, sono stati raggiunti picchi simili con i gol di Nico Williams e Mikel Oyarzabal, e durante questa Coppa del Mondo, vibrazioni simili sono state catturate dagli ottavi di finale contro il Portogallo.